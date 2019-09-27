Доллар почти по 24 грн: Эксперт пояснил, что происходит с курсом валют

В Украине курс гривны в дальнейшем может укрепиться. Возможность манипуляций заложена в бюджете, где курс определен на уровне 28,2 грн за долл. НБУ совместно с Кабмином могут искусственно ослабить гривну, выполнив бюджет. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, передает «Слово і Діло».

«НБУ заявляет о том, что на курс влияют рыночные механизмы, но курс укрепляется вручную путем валютных интервенций», – отметил экономист.

По его мнению, с экономической точки зрения есть все основания для ослабления курса гривны, поскольку в НБУ очень высока потребность на валюте. Он уточнил, что на этот год приходятся пиковые нагрузки на обслуживание международных займов, что должно способствовать ослаблению гривны.

«Происходит противоположная ситуация. Долг обслуживается нормально, НБУ покупает доллары на межбанке, гривна беспрецедентно укрепляется. Каким образом? Облигации внутреннего госзайма, учетная ставка и интервенции. Положительно сыграло и то, что произошла валютная либерализация. Операции стали более свободными, вывод капитала упрощен, разрешено открывать счета за границей – все это работает и косвенно способствует укреплению курса», – пояснил Невмержицкий.

При этом эксперт пояснил, что с экономической точки зрения сильное укрепление курса имеет негативные последствия. Он акцентировал, что имеет место дефицит нацвалюты, заинтересованность в экспорте уменьшается. С другой стороны, в украинских реалиях мы видим, что растут доходы бюджетного сектора.

По его словам, вполне вероятно, что тенденция укрепления курса будет продолжаться дальше. «Как правило, если какой-то актив длительное время растет, то возникает спекулятивный интерес. То есть заинтересованность иностранных инвесторов увеличивается, есть смысл вкладывать в гривневые ценные бумаги с расчетом даже на спекулятивный эффект», – сказал Невмержицкий.

Он отметил, что если экономика Украины выдержала падение вдвое путем искусственной девальвации, то вполне реально, что курс может опуститься ниже 24 грн за долл.

По словам экономиста, в данном вопросе играют роль исключительно субъективные аспекты. «До конца года курс может укрепиться даже до 22 грн за долл., если эта тенденция продолжится. Но прогнозировать с экономической точки зрения невозможно. Курс регулируют вручную», – резюмировал Евгений Невмержицкий.

Следует уточнить, что вчера, 26 сентября, американская валюта приблизилась к 24 грн, курс установлен на отметке – 24,12 грн. Это самый низкий за последние 3 года показатель. По состоянию на сегодня, 27 сентября, доллар подорожал на 7 копеек.

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