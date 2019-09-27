ФК «Шахтер» посетил дом ребенка в Харьковской области (Фото)

Сегодня, 27 сентября, председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, его ассистент Дарио Срна, футболисты Сергей Кривцов и Марлос с совместным визитом посетили Областной специализированный дом ребенка «Зеленый гай», сообщает пресс-служба «горняков».

Гости ознакомились с условиями проживания детей, побывали в кабинетах медицинской реабилитации (ЛФК, физкультура, гидротерапия, бассейн) и музыкальном зале, где малыши выступили с танцевальным номером.

Юлия Светличная подарила дому ребенка «Зеленый гай» медицинское оборудование и детские игры. Луиш Каштру, Дарио Срна, Сергей Кривцов и Марлос привезли подарки от клуба – мягкие игрушки, футболки и альбомы.

«Вместе с "Шахтером" мы посетили дом ребенка, где находятся дети с особыми потребностями. Ни один диагноз, ни одна болезнь не отменит того, что ребенку нужна любовь. Сделать мир светлее и добрее просто – нужно лишь дотянуться и дотронуться до жизни тех, кто в этом действительно нуждается. Сегодня здесь каждому ребенку предоставляется вся необходимая помощь как медработников, так и воспитателей. И, безусловно, всегда приятно, когда есть меценаты и волонтеры, которые помогают детям и дают им возможность получать радость от общения и хорошие эмоции», – отметила Юлия Светличная.

Областной специализированный дом ребенка «Зеленый гай» расположен в пгт Высокий под Харьковом. Здесь оказывается медико-социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, имеющих особенности психофизиологического развития и ментальные особенности. Воспитываются дети в возрасте от 3 месяцев до 7 лет. Сегодня в доме ребенка «Зеленый гай» находятся 82 малыша, из них 23 – дети с инвалидностью.

«Всегда очень рады таким встречам. Привнести что-то в жизнь детей – огромная привилегия для нас. Мы можем дарить им моменты радости и всегда будем это делать. Конечно, эмоции переполняют. Хотелось бы смотреть на мир через другую призму и, возможно, не испытывать таких ощущений. Несмотря на то что мы дарим любовь детям, изменить что-то в корне, заменить им маму и папу не сможем. Они всегда ощущают нехватку родителей. Всегда в течение жизни будут спрашивать себя: почему так произошло со мной? У нас очень важная миссия – помочь им избежать грусти, которая живет в их сердцах. Люди работают здесь с очень большой ответственностью. Слава Богу, есть такие дома, где помогают детям. Иначе что бы с ними было?.. Мы благодарим всех сотрудников дома ребенка за это. Надеюсь, у вас будут все силы продолжать помогать. И хочу пожелать, чтобы эти дети в будущем видели лучший мир, чем мы видим его сегодня. Надеемся, они будут счастливы в своей жизни. А все мы должны извлечь урок из происходящего сейчас и немного изменить будущее. Возможно, наши будничные проблемы – ничто по сравнению с тем, что переживают эти дети. Огромное спасибо за прием. И счастья вам!», – сказал главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру.

«"Шахтер" – не просто футбольный клуб. Мы помогаем людям, которые в этом нуждаются, детям. И не в первый и не в последний раз. Хочу поблагодарить сотрудников дома ребенка, занимающихся такой нелегкой работой. Я всегда говорю, что дети – наше будущее, им нужно помогать и прокладывать дорогу. "Шахтер" и в дальнейшем будет проводить подобные встречи, очень приятные всем», – сказал ассистент главного тренера «горняков» Дарио Срна.

Встреча завершилась серией совместных фотографий. Тренеры и футболисты вернулись в гостиницу и продолжают подготовку к вечернему матчу 9-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Ворскла», который состоится в 19:00 на ОСК «Металлист».

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

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