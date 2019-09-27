Со 100-летней гарантией: На Луганщине восстанавливают Сватовский мост (Фото)

В Луганской области продолжаются работы по капитальному ремонту на Сватовском мосту. Об этом сегодня, 27 сентября, на своей странице в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

«По состоянию на сегодняшний день на объекте строители залили сплошную монолитную плиту, на очереди – монтаж карнизных блоков. Работы ведутся ежедневно, без выходных», – говорится в сообщении.

По словам начальника отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктора Цыганского, идут подготовительные работы для монтажа карнизных блоков, это одна из частей тротуара.

«Карнизные блоки – это обустройство, облицовка моста с его торцевой части. Таким образом, от проезжей части уже перешли на монтаж тротуарной части. Сложность монтажа карнизных блоков заключается в том, что такой блок весит 170 кг, а укладывание его требует миллиметровой точности. Именно на карниз "завязан" бортовой камень и ограждение», – пояснил Виктор Цыганский.

Как уточняется, на бетонную монолитную плиту будет положено несколько слоев асфальтобетонного покрытия. Всего, три слоя покрытия на проезжую часть моста (нижний, средний, верхний слой). Это делается для того, чтобы срок службы покрытия был не 10-15 лет, а значительно дольше.

Специалисты разъяснили, что хотя ремонт Сватовского моста относится к капитальному, но по факту, речь идет о полном восстановлении моста. С самого начала думали, что останутся старые балки пролетных строений, которые несут основную загрузку от движения транспорта. Но строители, когда сняли их, пришли к выводу, что повторное использование невозможно с точки зрения безопасности. Именно поэтому все основные железобетонные конструкции пролетного строения были заменены на новые.

Несмотря на то, что, согласно договору, окончание работ и ввод Сватовского моста в эксплуатацию – декабрь 2019 года, учитывая социальную и экономическую важность этого объекта, была достигнута договоренность о введении моста в эксплуатацию раньше запланированного срока.

Расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет. Работы выполняет предприятие «Газпромресурс».

В Службе автомобильных дорог напомнили, что мост, расположенный на дороге Н-26 «Чугуев – Меловое», был построен в 60-е годы XX века. За время эксплуатации, сооружение был сильно повреждено. В последние годы движение по мосту имело ограничения, как по грузу, так и по скорости транспортных средств.

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