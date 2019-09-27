Люди не понимают, сколько они получат пенсии: Соколовская выступает за упрощение солидарной пенсионной системы

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская считает, что нынешняя солидарная пенсионная система слишком сложная, и хочет упростить ее механизмы. Об этом она заявила в интервью «Интерфакс-Украина».

«Как по мне, нынешняя система – слишком сложная. Есть семь видов различных пенсий, формула расчета. Я бы очень хотела объяснить людям, как это работает, и упростить механизмы», – сообщила Соколовская.

По словам министра, при нынешней пенсионной системе люди не понимают, сколько они получат пенсии, уплачивая единый социальный взнос.

«Мы ведем активную работу в этом направлении. Мы работаем вместе со Всемирным банком, который много лет знаком с украинской пенсионной системой. Сейчас есть новые тенденции в пенсионном обеспечении в мире. У нас, в Европе, есть общая проблема – старение нации, и приходится реагировать на новые вызовы и модернизировать свои пенсионные системы. Мы как раз смотрим, как более развитые страны прошли эти проблемы», – добавила Соколовская.

Кроме того, она отметила, что Украину ожидает еще и другой вызов, связанный с тем, что скоро начнут выходить на пенсию люди, которые в 90-х годах официально не работали, на что также будет необходимо реагировать.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: