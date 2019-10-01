Без пересадок не доехать: На Луганщине большая часть райцентров не имеет автобусного сообщения

В Луганской области в большинстве случаев невозможно доехать из одного райцентра в другой автобусом без пересадок. Перевозчики отказываются работать из-за недобросовестной конкуренции нелегалов, с которыми пока нет эффективного механизма борьбы, передает «Радио Свобода».

На Донбассе после начала боевых действий активизировались нерегулярные и нелегальные перевозки. В Луганской области автобусными маршрутами общего пользования стали массово ездить 8-местные микроавтобусы, которые работают в режиме такси. Это запрещено законом. И это делает невыгодной работу автобусных перевозчиков, которым остается мало пассажиров, преимущественно с правом бесплатного проезда.

Нелегальные автобусы работают, не скрываясь. И сделать с ними ничего нельзя.

Как рассказал ученый Института археологии НАН Украины, археолог Сергей Телиженко, который работал на раскопках у города Беловодска на Луганщине, преодолеть 115 км от железнодорожной станции до места раскопок было нелегко.

«Поезд прибывает в Сватово утром. Прямого автобуса между двумя райцентрами нет. Я должен был ждать 3 часа, чтобы доехать из Сватово до Старобельска проходящим автобусом. А потом оттуда уже ехать в Беловодск», – говорит Телиженко.

По его мнению, это связано с катастрофическим состоянием дорог в Луганской области. Транспортные компании, видимо, не хотят убивать автобусы на полностью разбитом асфальте.

«Если бы дороги были лучше, и люди ездили друг к другу, и те же туристы приезжали бы на Луганщину, и торговля бы даже лучше шла. А дорог нормальных нет. Хорошие участки я видел разве что кое-где в объединенных территориальных громадах в пределах населенных пунктов», – уточнил ученый.

По словам начальника отдела транспорта и связи управления промышленности, транспорта и связи Луганской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрия Гринева, качество дорожного покрытия вызывает нарекания. Однако, главной проблемой он называет недобросовестную конкуренцию.

«Перевозчик, который имеет лицензию на работу в режиме такси, бесконтрольно становится на автобусный маршрут общего пользования, идет перед автобусом и собирает людей. Владелец такси платит единый налог 800 грн и счастливо улыбается. А автобусному перевозчику пассажиров не остается. Хотя он прошел конкурс, пользуется автостанциями и продает билеты, а с них платит установленные законом налоги и сборы», – пояснил Гринев.

Ситуация усугубляется тем, что в Украине огромное количество пассажиров имеет право бесплатного проезда. Особенно на Луганщине, в зоне, приближенной к линии разграничения, где много участников боевых действий. Этих пассажиров везет легальный перевозчик. Поэтому регулярные перевозчики обращаются в обладминистрацию с заявлением, что из-за нерентабельности не могут работать на маршрутах, и просят расторгнуть договор. Дешевле не ездить.

С перевозчиками-нелегалами должна бороться Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в Луганской области. Однако, людей для этого не хватает. Провести рейд возможно, но отрабатывать маршруты постоянно – не получится. Ведь это не единственная работа Укртрансбезопасности.

«У нас в наличии только три инспектора. Один из них сейчас идет в отпуск, остаются два. Один инспектор отстранен, один уволился», – говорит начальник управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в Луганской области Константин Стефанов.

Бороться с нелегальными перевозками могли бы также теоретически патрульная полиция и департамент защиты экономики Главного управления Национальной полиции в Луганской области, управление Государственной фискальной службы, теруправления Государственного антимонопольного комитета Украины, управления Гоструда.

Как пояснил Дмитрий Гринев, во всех этих органах ситуация с нехваткой людей подобная описанной выше. К тому же, есть определенные законодательные пробелы.

Координировать работу территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти должна облгосадминистрация. В начале 2019 года Луганская ОГА создала рабочую группу по вопросам пассажирских автомобильных перевозок. В ее состав вошли представители всех упомянутых структур. Ежемесячно они собираются под председательством заместителя председателя ЛугОГА.

«Предложения направили и в Министерство инфраструктуры, и в центральный аппарат Укртрансбезопасности, чтобы они инициировали внесение изменений в порядок госконтроля на автотранспорте. Однако от министерства таких предложений в Кабмин так и не последовало. Также, обращались к Укртрансбезопасности по увеличению количества сотрудников на Луганщине», – рассказал Дмитрий Гринев.

По его словам, сделано все, что лежит в пределах полномочий ОГА. Но нужны шаги навстречу со стороны центральной власти – как исполнительной, так и законодательной.

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