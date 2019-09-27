Американец, воевавший на Донбассе, подозревается в США в двойном убийстве

Бывшие военнослужащие США Алекс Цвифельхофер и Крэйг Лэнг, арестованные по подозрению в убийстве супружеской пары во Флориде, заявили, что они воевали на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Крейг Лэнг, 29 лет, человек, причастный к убийству супружеской пары в 2018 году, согласно уголовной жалобе, поданной в окружной суд США во Флориде, где произошло убийство.

Фото без даты Крейг Ланг (справа) в пиццерии в Киеве

Лэнг, который задержан и содержался в тюрьме в Украине по состоянию на 26 сентября, также был связан с другим американским солдатом, который был арестован 21 сентября в Канзасе, и который попросил Ланга помочь с поездкой в ​​Украину, чтобы бороться за другую правую военизированную группировку.

Согласно уголовной жалобе Флориды, Лэнг и еще один бывший военнослужащий армии США Алекс Цвифельхофер были обвинены в ограблении и убийстве пары во Флориде в 2018, ради получения денег для поездки в Венесуэлу, чтобы «участвовать в вооруженном конфликте против Боливарианской Республики Венесуэла».

В мае этого года Ланг находился на территории Украины и в интервью Gazeta.ua сообщил, что воюет в составе «Грузинского легиона».

В «Грузинском легионе» в связи с арестом Ланга заявили, что временно прекращают набор американских граждан.

Издание пишет со ссылкой на информацию от дяди девушки Ланга, что американец находится в украинском CИЗО в Виннице в ожидании решения винницкого суда, однако больше не приводит никаких деталей. Он также сказал, что Ланг говорил с ним об убийстве во Флориде, «но он отрицает какую-либо причастность».

Имя Ланга фигурирует в еще одном уголовном деле, возбужденном в Соединенных Штатах в отношении гражданина США, который хотел отправиться воевать на Донбасс в составе вооруженных сил. Сообщается, что к Лангу обратился некий Джаррет Уильям Смит с просьбой помочь вступить в ряды украинских праворадикальных военизированных формирований. Смит был арестован 21 сентября по подозрению в попытке совершить нападение на сеть передачи информации с помощью самодельной бомбы, управляемой мобильным телефоном, планированию совершить убийства в отношении левых активистов, а также нападении на кандидата в президенты от Демократической партии Бето О'Рурка.

В материалах следствия есть переписка Смита и Ланга в интернете, датированная июнем 2016 года.

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