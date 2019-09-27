Предприятие – в Донецке, а документы – в Славянске: В областном архиве рассказали о проблемах получения справок о трудовом стаже и зарплате

В Украине до сих пор на законодательном уровне не решен вопрос официальной передачи брошенных трудовых архивов. Это касается как архивов предприятий, выехавших с неподконтрольной территории, так и закрывшихся ранее предприятий, которые юридически считаются действующими. В итоге, граждане не имеют возможности получить справки, необходимые, в частности, для оформления пенсии. Об этом в прямом эфире «Классного радио г. Константиновка» рассказали специалисты Государственного архива Донецкой области, который выехал из Донецка в Константиновку.

Они напомнили, что архивные учреждения области предоставляют гражданам информацию по нескольким направлениям: социально-правовому, имущественному, по тематическим и персональным запросам.

В частности, в рамках социально-правовой деятельности, специалисты госархива предоставляют информацию по запросам следующего характера:

подтверждение трудового стажа и заработной платы за определенный период;

справки о рождении, смерти, заключения брака;

подтверждение национальности гражданина;

подтверждение полученного образования;

участие во Второй мировой войне, в ликвидации аварии на ЧАЭС;

депортации, раскулачивание, лишение свободы и избирательных прав;

и др.

Самыми востребованными остаются запросы на подтверждение трудового стажа и заработной платы для дальнейшего оформления пенсий.

Однако с 2014 года обострился вопрос получения гражданами архивных справок, особенно связанных с предприятиями, которые в довоенное время действовали на сейчас временно неподконтрольной Украине территории. «Это сложилось, во-первых, потому, что предприятия Донецкой области переместились на подконтрольную территорию без документов, по которым можно было бы подтвердить стаж и зарплату гражданам. Во-вторых, вывезенные предприятиями архивы зачастую заброшены, и по ним также невозможно выдать нужные справки», – отметила специалист областного архива Яна Сорокина.

Также есть проблема с документами, которые были вывезены с линии разграничения боевых действий. «Например, к нам неоднократно обращались граждане в поисках документов предприятия "Днепрканалстрой". Они нам сообщили, что распорядителем документов данного предприятия является Донецкое региональное управление эксплуатации водных объектов "Донецкводоэксплуатация", а архивы были вывезены военными из поселка Очеретино в город Славянск. Однако предприятие "Донецкводоэксплуатация" зарегистрировано и находится в Донецке, на временно оккупированной территории. Но согласно нормам законодательства, справки гражданам может выдавать исключительно это предприятие. И возникает коллизия: предприятие – в Донецке, а документы – в Славянске. И на сегодня нет уполномоченного лица, которое сможет выдавать справки на законодательном основании. И вот когда разрешится эта ситуация, будет назначен распорядитель архива, мы сообщим об этом обращавшимся к нам гражданам», – дополнила Сорокина.

Но, как констатировала заместитель директора Госархива Донецкой области Наталья Пирожкова, проблема с архивными документами предприятий связана не только с неподконтрольными территориями. «К сожалению, такие случаи распространены повсеместно. На законодательном уровне так и не решен вопрос организации и проведения процедуры принятия, выемки брошенных предприятиями архивов. На сегодняшний день нет и механизма выдачи трудовыми архивами справок социально-правового характера в случаях, когда предприятие не ликвидировано. Например, возьмем Константиновку. К нам поступило обращение от гражданки с просьбой предоставить ей справку о заработной плате для оформления пенсии. Она сообщила, что архив ее предприятия находится в цехе завода, на котором она работала с 1980 по 2009 год. На то время это был Константиновский завод высоковольтной аппаратуры (КЗВА). И, согласно информации Госреестра юридических лиц, это предприятие является действующим (не находится ни в стадии приостановки работы, ни в стадии ликвидации) и зарегистрировано в Константиновке по конкретному адресу. Но нами было установлено, что по этому адресу находится уже иное предприятие, оно не является правообладателем завода, но на его территории действительно находится склад архивных документов прежнего КЗВА. Директор нынешнего предприятия сообщил, что помещение было продано, но документы ПАО "КЗВА" в нем остались. Где находится директор завода – не известно, справки бывшим сотрудникам КЗВА не выдаются. И это один из множества примеров предприятий, на которых есть такие проблемы», – рассказала Пирожкова.

«И мы хотим обратиться ко всем гражданам, которые столкнулись с подобными ситуациями, – напишите нам об этом. Сообщите, что именно произошло, в чем причина, из-за которой вы не можете получить необходимую архивную справку. Если вам известны факты относительно брошенных документов предприятия, где они находятся, также просим сообщить нам. Эта информация будет проанализирована, и мы надеемся, что она поможет найти решение для получения гражданами архивных справок», – добавила замдиректора.

Информацию сотрудникам госархива можно передать:

до 30 сентября через электронную форму на сайте Госархива Донецкой области – по ссылке;

по электронной почте – archive_dn@arch.gov.ua (как сообщалось ранее, отсылать письма необходимо только с разрешенных в Украине почтовых служб);

по обычной почте, отправив письмо по адресу: 85113, Донецкая область, г. Константиновка, ул. Громова, д. 34a;

для получения консультаций также можно обратиться по телефону +38 (06272) 2-15-42.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоэфиру «Классного радио г. Константиновка»

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