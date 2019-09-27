Глава НКРЕКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского

Председатель Национальной комиссии регулирующей рынки энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Оксана Кривенко считает, что требования представителей ферросплавных предприятий Игоря Коломойского, которые пикетируют здание НКРЕКУ не касаются полномочий Комиссии. НКРЕКУ готовит обращение в компетентные органы, чтобы остановить давление, пишет «Главком».

«Митингуют ферросплавные заводы олигарха Игоря Коломойского. С определенными требованиями по уменьшению стоимости электрической энергии. Первые их требования по уменьшению тарифа Укрэнерго (это оператор системы передачи), уже были выполнены совместно с решением правительства, которое позволило комиссии учесть уменьшение компенсаций стоимости "зеленых тарифов". Но забастовки все равно продолжаются, нашлись новые требования, в частности такие, как уменьшение электрической энергии, опять таки из-за уменьшения тарифа НЭК Укрэнерго», – заявила Кривенко в эфире одного из телеканалов.

Блокирование работы НКРЕКУ продолжается два месяца – препятствование прохода на территорию здания, постоянный шум, стук по подоконникам и окнам. Руководительница регулятора подчеркивает: нынешние требования митингующих безосновательны.

«Все, что в пределах компетенции, все что могла сделать комиссия – мы все сделали. Все эти требования находятся вне компетенции поскольку согласно нового закона мы уже не регулируем стоимость электрической энергии», – подчеркнула она.

Кривенко проинформировала, что все решения НКРЕКУ происходят прозрачно и желающие могут прийти на заседание регулятора, на открытые обсуждения, чтобы выразить свою позицию.

Как сообщалось, что НАБУ активизировало расследование формулы «Роттердам +», из-за которой ферросплавные заводы потеряли возможность установления льготных цен на электроэнергию. Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что не согласен с формулой «Роттердам +».

В свою очередь, бывший глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк обвинил руководство НАБУ в преследовании экс-членов регулятора в интересах Игоря Коломойского.

В 2012 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Азарова и ферросплавными предприятиями, которым устанавливалась льготная цена на электроэнергию для ряда предприятий Коломойского.

В структуре себестоимости ферросплавного производства доля электроэнергии достигает 50%, поэтому изменение цены на ток существенно влияет на прибыльность бизнеса.

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