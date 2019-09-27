В «ЛНР» обнаружили 71 тыс. кустов конопли и 33,5 кг наркотиков

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области «МВД ЛНР» в рамках операции «Стоп, наркотик-2019!» изъяли 71 тыс. кустов конопли и 33,5 кг наркотиков, сообщают местные интернет-ресурсы.

В сообщении говорится, что ежегодно проводимая операция направлена на выявление и уничтожение культивированных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений, а также выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, предупреждение и документирование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов.

«В ходе проведения операции зарегистрировано 240 фактов незаконного хранения и перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ... изъята 71 тысяча кустов конопли, марихуана в сухом виде – 29,5 кг, марихуана в сыром виде – 2,3 кг, маковая соломка – 1 720 кг, мак – 15 грамм, кустов мака – 35 штук, экстракционный опий – 10,5 л, первитин – 21 мл», – рассказал он.

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