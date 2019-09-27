Школьники из Луганской области на Эко Форуме представили проект по очистке воды (Фото)

Ученики Луганской МАН на Эко Форуме презентовали проект «Система очистки воды в открытых водоемах». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Команда воспитанников секции «Авиа- и ракетостроение, машиностроение и робототехника» Рубежанского лицея приняла участие в LVIV ECO FORUM 2019, который состоялся во Львове.

Этот Форум является крупнейшей отраслевой коммуникационной платформой, объединяя представителей украинского водного рынка, альтернативного источника энергии, обращения с отходами и превращение их в энергию, климатические изменения, эко-урбанизм, бизнес-компании и международные инвесторы, которые ориентируются на развитие отрасли и инвестиционный потенциал сектора.

Во время мероприятия украинские и зарубежные эксперты, а это около 50 спикеров из 20 стран мира, говорили о сохранении водных ресурсов, обращения с отходами и превращение их в энергию, а также климатические изменения.

В рамках Эко Форума участники ознакомились с презентацией Стратегии реформирования и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства страны, а после сессий посетили очистные сооружения «Львовводоканал».

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