Отставка Данилюка: Что известно

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Офисе президента.

«По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев», – говорится в сообщении.

Позже Данилюк также подтвердил информацию о своей отставке, которую распространили в СМИ. «Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента», – написал Данилюк на своей странице в Facebook.

В СМИ также появилась информация о том, что Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США. Однако сам Данилюк по этому поводу иронично заметил в Facebook: «Есть еще идеи по трудоустройству?»

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