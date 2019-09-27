На Житомирщине приговорили к 12 годам тюрьмы участника группировки «Восток»

В Житомирской области по материалам контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) к 12 годам тюрьмы заочно, с конфискацией имущества, приговорили участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР», который входил в состав группировки «Восток». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, спецслужба установила, что уроженец Донецкой области, который на протяжении нескольких лет проживал в Житомирской области, в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. «Там он был назначен на должность командира артиллерийской системы 2С9 "Нона" так называемой "отдельной бригады специального назначения "Восток"», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, мужчина принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции (АТО), в частности, обстрелах позиций украинских подразделений вблизи аэропорта Донецка, а также Макеевки и Ясиноватой.

Королевский районный суд Житомира признал фигуранта производства виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины, и приговорил к 12 годам лишения свободы заочно.

Апелляционный суд Житомирской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

«Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник находится в розыске», – уточнили в СБУ.

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