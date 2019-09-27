Восстановление моста: Левая обочина дороги полностью очищена (Фото)

Сегодня, 27 сентября, работы у излома моста через реку Северский Донец, вблизи КПВВ «Станица Луганская», выполняли представители ООО «Укртрансмост», три пиротехнические группы ГСЧС и работники райавтодора. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что на место была доставлена вся необходимая техника.

После обследования территории пиротехники, работники «Укртрансмоста» продолжили работы под разрушенной частью моста. Они собирали металлическую опору временного моста и устанавливали древесину на пешеходную часть моста.

Пиротехническиа подразделения продолжили очищать местность у дороги от взрывоопасных предметов.

А работники райавтодора очищали обочины от мусора и полностью закончили работы по срезанию деревьев и кустарника на левой обочине дороги.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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