В Луганской области социально уязвимых женщин учат зарабатывать деньги

В Новопсковском районе (Луганская обл.) для женщин из числа социально уязвимых слоев населения открыта площадка для творчества и дальнейшей самозанятости. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В Новопсковском районе стартовал проект «Найди себя в Новопсковский общине: от хобби к своему делу».

Организаторы – местная библиотека и ОО «Новопсковский районный совет женщин».

Основные бенефициары проекта – внутренне перемещенные женщины, одинокие матери, женщины с инвалидностью, матери, воспитывающие малолетних детей, в том числе и женщины, состоящие на учете в Новопсковском районном центре занятости.

Для них создана площадка для творчества и дальнейшей самозанятости.

Женщины учатся изготавливать ручное мыло, делать цветы из гофрированной бумаги, эко-колье из шнуров, обереги в этностиле, учатся бизнес-планированию, созданию и реализации собственной продукции через интернет-ресурсы.

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