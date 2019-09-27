Собирал грибы: В лесу Лиманского района пенсионер нашел гранаты

На Донетчине в лесу Лиманского района грибник нашел гранаты и сообщил о находке в полицию. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«65-летний житель села Александровка обратился в полицию после того, как нашел в лесу два предмета, похожих на гранаты», – говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что обнаружил опасные находки во время сбора грибов.

Правоохранители прибыли на указанное место и изъяли гранаты. По предварительным данным, боеприпасы относятся к периоду Второй мировой войны.

В полиции напомнили жителям, что, согласно ч. 3 ст.263 УК Украины, добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.

Напомним, сегодня, 27 сентября, у жителей Горняка и Никольского (Донецкая обл.) правоохранители изъяли гранаты и патроны.

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