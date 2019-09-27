Жизнь удалась: Жители Донецка обсуждают швейцарские часы своего «мэра» (Фото)

На одном из мероприятий «ДНР» на руке «мэра» Донецка Алексея Кулемзина заметили новые часы. Соответствующую фотографию в сети опубликовал бывший «депутат народного совета ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский. Она вызвала бурное обсуждение в соцсетях в течение этой недели.

Тинянский утверждает, что у Кулемзина – швейцарские часы Jaquet Droz, которые считаются самой дорогой часовой маркой.

Данная тема активно обсуждается жителями Донецка, которые вспоминают также иные аристократические замашки «республиканской власти», в частности, проведение балов и иных костюмированных действ:

Виктория: «Та то ж китайская подделка))) Откуда у господина Кулемзина деньги на оригинал? Он ночами не спит, все о народе думает)))»;

Юлия: «Да разве такой святой человек может позволить себе носить галимую копию?»

Андрей: «Не, ну а чего стесняться? Холопы-то все сглатывают. Аристократические балы – уже норма… Кстати, я так понимаю, он тоже родину защищал? Может это наградные часы? А вы Китай, реплика....))»;

Игорь: «Трофей)))»;

Аркадий: «Как же так? Республика же строится. Есть уже кое-какие достижения, в отраслях точного станкостроения?»;

Михаил: «Жизнь удалась!».

Многие подметили, что Кулемзин носит часы на правой руке. И напоминают, что также на правой руке часы у президента России Владимира Путина, а этот «тренд» в «республике» пытался ввести еще первый «глава ДНР» Александр Захарченко:

Микаэль: «Манера носить часы на правой руке появилась до весны 2014 г. или это "подражатель"?»;

Алексей: «Владимир Владимирович тоже на правой руке часы носит) Теперь смотрю, у многих такой тренд пошел».

Сторонники же Кулемзина уверены, что «республиканский мэр» не позволил бы себе швейцарские часы, прежде всего, из соображения морали. «Часы как часы, средней ценовой категории, по крайней мере, не вызывают ни зависти, ни злости. Кстати, они могли быть куплены до войны. Могут быть репликой. Золотые они или анодированы в золотой цвет, по фотографии определить невозможно», – считает Елена.

Отметим, что часы Jaquet Droz признаны аксессуаром роскоши. Одна из самых старинных фамильных мануфактур часового искусства Jaquet Droz была основана в 1738 году. С этого периода часы данной марки стали излюбленными аксессуарами представителей королевских и императорских семей. Цена часов изначально была невероятно высока и была не по силам простому дворянину.

Если у «мэра» Донецка оригинал, то, вероятно, это серия Jaquet Droz Tourbillon. Часы данной серии идут по цене свыше $100 000.

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