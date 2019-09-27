Жителя Донетчины подозревают в жестоком убийстве матери

На Донетчине взят под стражу на 60 суток житель Кураховки, который подозревается в жестоком убийстве своей матери. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству Красноармейской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 35-летнему жителю г. Кураховка Донецкой области, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть в умышленном убийстве родного человека», – говорится в сообщении.

Во время расследования правоохранители выяснили, что 17 сентября мужчина вместе со своей матерью практически весь день употребляли спиртные напитки в летней кухне частного дома. После очередной рюмки между ними возникла ссора, в ходе которой сын начал бить мать кулаками по лицу и туловищу. Испуганная женщина пыталась убежать от нападающего на улицу, однако он догнал ее во дворе и нанес новые удары, от которых она упала на асфальт.

После этого мужчина избил мать пластмассовым тазом, а когда тот полностью разломился, взял в руки метлу и продолжил жестокое избиение. В какой-то момент решив, что его жертва не подает признаков жизни, злоумышленник оставил ее тело во дворе и пошел отдыхать.

Придя в себя, женщина пыталась выползти из двора на улицу, чтобы позвать кого-то на помощь, однако снова потеряла сознание. Только возвращение домой младшего сына могло спасти ей жизнь: мужчина, увидев мать без сознания, сразу вызвал «скорую», однако от полученных травм в этот же день она умерла в больнице.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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