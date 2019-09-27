На Донетчине чиновница Госпродпотребслужбы попалась на взятке

На Донетчине подозревают в вымогательстве и получении взятки и. о. начальника Управления защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Так, чиновнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием предоставленного ей служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) УК Украины.

«Установлено, что в августе 42-летняя и. о. начальника управления вступила в преступный сговор с главным специалистом отдела контроля в сфере защиты потребителей, рекламы и антитабачного законодательства, в отношении которой сведения выделены в другое уголовное производство, для получения неправомерной выгоды от физических лиц-предпринимателей за не препятствование их законной деятельности», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 16 августа женщина позвонила четырем предпринимателям, и сообщила о разбирательстве в отношении них по поводу жалоб от покупателей относительно возможных нарушений действующего законодательства Украины.

Когда предприниматели пришли по ее вызову в управление, обе чиновницы потребовали от них взятки за непривлечение к ответственности. В целом, на протяжении 6 дней женщины получили от так называемых «нарушителей» 13 500 грн.

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование.

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