Дело Бутрименко: Суд первой инстанции заново рассмотрит вину подозреваемого в гибели спецназовцев

Сегодня, 27 сентября, коллегия судей Запорожского апелляционного суда приняла решение вернуть в суд первой инстанции для повторного рассмотрения дело Николая Бутрименко, подозреваемого в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году, сообщает «Радио Свобода».

Ходатайство прокуратуры и адвоката потерпевших суд удовлетворил частично, отменив решение Куйбышевского районного суда Запорожской области. Согласно судебному решению, меру пресечения в виде содержания Бутрименко под стражей продлили до 25 ноября.

«Это одно из ожидаемых решений, поскольку в полномочиях апелляционного суда или отменить и постановить новый приговор, или через существенные нарушения, как процессуального права, так и материального права, суд мог отправить это дело на новое рассмотрение для дальнейшего проведения судебного следствия в суде первой инстанции. Это один из вариантов. На сегодняшний момент я довольна таким решением. Поскольку приговор не вступил в законную силу и мы снова будем рассматривать это дело, но в составе совсем другого суда, и это не будет Куйбышевский», – рассказала адвокат пострадавших Елена Яркина.

Сейчас защитник пострадавших планирует обратиться в судебные инстанции с ходатайством о рассмотрении дела в одном из судов Кропивницкого, где живет большинство пострадавших и семьи погибших бойцов. Дело должно слушаться заново, начиная со стадии предварительного заседания.

«Будет рассматриваться с подготовительного заседания, поскольку оно является очень важным этапом любого уголовного производства. На нем решаются вопросы, которые если не решить на этом заседание, то это могут быть признании как нарушение. Это например Марина Карпа, поскольку в обвинительном акте было указано, что Тарас Карпа ее муж погиб, но в списке пострадавших ее фамилия была пропущена. Понимаем, что это техническая ошибка. Об этом говорил и следственный прокурор, но именно к оглашению обвинительного акта, когда подготовительное заседание было закончено, мы восстановили права Марины Карпы. В апелляционной инстанции мы восстановили права Кудрявцева свидетельствовать о тех событиях, таким образом, суд пришел к выводу, что еще раз надо сначала, заново пересмотреть имеющиеся материалы досудебного расследования и принять новое решение», – отметила Яркина.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области суд признал жителя неподконтрольной украинской власти Шахтерска (Донецкая обл.) Николая Бутрименко виновным лишь в финансировании терроризма. При этом в рамках дела отмечалось, что по его вине в июле 2014 года незаконные вооруженные формирования «ДНР» убили 10 украинских военнослужащих и 5-рых взяли в плен. Суд назначил Бутрименко наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Прокуратура обжаловала это решение.

Напомним, прокуратура Донецкой области обвиняла Бутрименко в террористическом акте, а именно – в гибели 10 украинских военнослужащих в июле 2014 года недалеко от города Снежное Донецкой области. По версии следствия, он сообщил о позиции военных членам незаконных вооруженных формирований «ДНР», после чего те расстреляли бойцов. Бутрименко был задержан в 2016 году и отбывает предварительное заключение с 1 июня 2016 года. По «закону Савченко», согласно которому с момента задержания до вступления приговора в законную силу, срок заключения считается день за два, уже через год он сможет выйти на свободу.

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