Схемы Коломойского в энергетике уничтожают угольную промышленность, – Волынец

Коррупционные схемы Игоря Коломойского в энергетике приведут к уничтожению угольной промышленности и тепловой генерации. Об этом в комментарии журналисту заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет «Главком».

Лидер профсоюза отметил, что бизнесмен Игорь Коломойский уже ввел коррупционную схему в госпредприятии «Центрэнерго», которому через свою компанию продает уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию предприятие продает ферросплавным заводам олигарха по заниженному тарифу. В результате «Центрэнерго» имеет миллиардные убытки и приближается к банкротству.

«Прямо скажу, что господин Коломойский сегодня заинтересовался электроэнергетикой, угольной промышленностью, которые являются для него непрофильным бизнесом. Он в силу лоббистских действий, привлекая суды, получил доступ к дешевой электроэнергии через государственное предприятие "Центрэнерго". Они работают себе в убыток, они банкротятся, а заодно уничтожаются шахты, потому что 75% стоимости электроэнергии на тепловых генерациях – это стоимость угля. Уголь завозится из-за рубежа также по высоким ценам, где есть попытки "сесть на потоки" и получить 20% откатов на иностранном угле, и дальше деньги в офшорах работают», – сказал Волынец.

По его мнению, действия Коломойского уничтожают отечественную угольную промышленность и тепловую генерацию. А это в свою очередь приведет к увеличению энергозависимости Украины.

«Если мы уничтожим тепловые электростанции и угольную промышленность, не будет независимого государства», – отметил Волынец.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нафта Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2 500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+», которая составляет 1 740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

Народный депутат Михаил Бондарь считает, что есть все основания утверждать, что в «Центрэнерго» создана и работает система преступных коррупционных сделок, в результате которой разворовываются госсредства, а компания «Центрэнерго» искусственно доводится до банкротства. Нардеп Бондарь направил депутатское обращение в Минэнергетики, НАБУ и ФГИ с требованием провести проверку коррупционных сделок, которые Коломойский организовал на «Центрэнерго».

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