Чиновники из Донецкой области поехали в Ужгород играть в теннис, шахматы и шашки

Команда Донецкой области, состоящая из сотрудников облгосадминистрации и районных администраций, принимает участие в финальных соревнований XXI Всеукраинской спартакиады среди сборных команд государственных служащих Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, которая проходит в Ужгороде, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Предшествовали финалу Спартакиады соревнования в регионах Украины. Заявку от Донетчины сформировали по итогам областных соревнований, которые состоялись 29 августа в городе Доброполье и учебно-тренировочных сборов.

На Закарпатье наша сборная будет соревноваться во всех видах: футзале, волейболе, настольном теннисе, шахматах и ​​шашках.

В этом году в Спартакиаде принимают команды из 20 областей Украины общей численностью более 350 человек.

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