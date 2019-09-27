Кучма рассказал, что нужно для реализации «формулы Штайнмайера»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что проведение выборов на Донбассе (реализация так называемой «формулы Штайнмайера») возможно после соблюдения стандартов безопасности и установления контроля над украинско-российской границей. Об этом он заявил во время общения со студентами Университета им.Альфреда Нобеля в г.Днепр, отвечая на вопросы относительно «формулы Штайнмайера», передает «Интерфакс-Украина».

«Коротко по "формуле Штайнмайера". Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты – тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской. Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ – ее и сегодня туда не пускают. А когда неконтролируемой границы около 450 км – что это такое?» – , сказал он.

По его словам, если Украина и Россия хотят проведения демократичных выборов и «чтобы украинская территория действительно стала украинской», а не подконтрольной России, то нужно сделать «все, что соответствует этим стандартам». «Тогда и мир будет в Украине. Это записано и в Минских соглашениях: первый пункт – безопасность. А если каждый день там стреляют, то о чем можно говорить, если каждый день погибают люди?», – задается вопросом Кучма.

Он отметил, что не может воспринимать позицию некоторых политиков и не готов подписывать документ, который не включает безопасность украинцев на Донбассе: «Когда с той стороны (из России) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ? Поэтому ту политику, которую мы иногда слушаем от некоторых политиков, я воспринимать не могу и под таким документом ставить свою подпись не хочу», – резюмировал он.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

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