В зоне ООС добавилось вещание еще двух украинских телеканалов

Согласно решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на территории проведения операции Объединенных сил (ООС) группа «1+1 media" года начала трансляцию телеканалов «1+1 » и «2+2 » , сообщает « Интерфакс – Украина » .

Рразрешения на временное вещание выданы сроком на один год с целью развития цифрового телевидения на линии разграничения и на границе с Крымом. Уточняется, что телеканалы уже начали вещать в цифровом стандарте на 57 ТВК в Горняке (Донецкая обл.) и 50 ТВК в с. Чонгар (Генический р-н Херсонской обл.).

В ближайшее время начнется вещание указанных телеканалов в цифровом стандарте на 5 ТВК в пос. Широкое (Станично-Луганский р-н Луганской обл.) и телеканала «2+2 » на 41 ТВК в с. Бахмутовка (Новоайдарский р-н Луганской обл.).

Как сообщалось, Национальный совет вместе с Министерством информационной политики Украины подготовил План действий 2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!