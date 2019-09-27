В Луганской области полицейские сыграли с школьниками в «Тимбилдинг» (Фото)

Психологи Главного управления Национальной полиции в Луганской области при поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира провели психологический тренинг для учащихся 6-7 классов специализированной школы-коллегиума. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Психологи рассказали школьникам об их правах и обязанностях, о том, как создать атмосферу в классе, чтобы каждый чувствовал себя равноценной частью команды. Объяснили важность сплоченности в коллективе и всей группой сыграли в игру «Тимбилдинг».

«В заключение тренинга психологи в доступной игровой форме разобрали, какие черты, по их мнению, должны быть у современного полицейского. Все участники с большим интересом участвовали в различных тестированиях, рисовали и разбирали различные ситуации, решали в каких случаях они обязательно будут обращаться за помощью к полицейским», – говорится в сообщении.

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