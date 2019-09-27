Возмутительно: Спецпредставитель главы Еврокомиссии по Украине отреагировал на слова Трампа

Спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что упреки Дональда Трампа в недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом возмутительны. Об этом он заявил немецкому заказчику ARD, сообщает «Европейская правда».

Напомним, в обнародованном тексте скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США раскритиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Трамп также раскритиковал и Евросоюз в целом.

«Обвинять нас в этом – возмутительно», – сказал Эльмар Брок.

Он напомнил, что с 2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро. «И это еще без учета поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка», – сказал он.

Брок добавил, что соглашение о свободной торговле с ЕС увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров. «Экспорт из Украины в Европейский Союз резко вырос», – подчеркнул он.

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