В Кабмине презентовали «государство в смартфоне»

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации заявил, что новый концепт государства в смартфоне сделает взаимодействие украинский с госсервисами бесстрессовым и незаметным. Об этом Михаил Федоров сказал во время презентации бренда цифрового государства, передает «Еспресо».

По словам вицепремьера, для него государство в смартфоне – это «когда максимальное количество украинцев имеют смартфоны и ноутбуки, имеют доступ к интернету, они понимают, как пользоваться гаджетами и они не замечают государства».

«Потому что государство превращается в удобный сервис как Uber, Airbnb. Сделал это незаметно и не чувствуешь себя несчастным», – сказал Федоров.

Он отметил, что сейчас столкновения с государством делают нас несчастными.

Согласно проведенным командой вице-премьера исследованиям среди 90 тыс. респондентов, украинцы воспринимают государство как «систему, которая не может давать качественный сервис». Люди привыкли, что они чувствуют себя униженными и тратят много времени.

«Мы первое правительство, которое является адвокатами людей», – подчеркнул Федоров.

Он убежден, что для людей сегодня государство – это стресс. А «государство в смартфоне» должно изменить эту ситуацию.

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