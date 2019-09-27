На развитие соцуслуг для семей на востоке Украины Германия выделила 5 миллионов евро

В громадах Донецкой и Луганской областей будет реализован проект « Вместе. Социальные услуги для семей в громадах». Об этом сообщает пресс-служба детского фонда ООН – ЮНИСЕФ.

Проект будет внедряться при финансовой поддержке Немецкого правительства и немецкого Банка Развития (KfW) фондом ЮНИСЕФ, а партнерами на местах станут 5 локальных общественных организаций во главе с Украинской сетью по правам ребенка.

Средства будут направлены на обустройство многофункциональных центров социальных услуг в громадах Луганской и Донецкой областей, а также на учебно-методическую поддержку – подготовку кейс-менеджеров, обучение бюджетированию социальных услуг, налаживание сотрудничества в обществе для эффективного предоставления сервисов.

Проект будет работать с 12-ю общинами на Востоке Украины, однако в планах и распространение положительного опыта проекта на другие общины и регионы страны. В период действия проекта социальными услугами нового образца удастся охватить около 100 тыс. жителей общин. Речь идет о семьях с детьми и молодежи, в частности, о семьях ВПО, малообеспеченных семьях и таких, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

Главная цель проекта – настроить стабильную систему социальных услуг, которая будет находить риски и вовремя на них реагировать, а также обеспечить общины необходимой инфраструктурой для предоставления услуг тем самым приблизить их к получателей. Пакет сервисов определят сами муниципалитеты в соответствии с потребностями семей в конкретной общине, что позволит обеспечить максимальную доступность и актуальность услуги, а также избежать многочисленных обращений.

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