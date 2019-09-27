В Украине уменьшилась средняя зарплата, – Госстат

Средняя номинальная заработная плата в августе 2019 года составила 10 537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10 971 грн). Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики.



По данным ведомства, относительно августа 2018 года средняя заработная плата выросла на 17,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2019 года к августу прошлого года выросла на 7,7%.



Самая высокая зарплата в августе была в столице – 15 694 грн, самая низкая в Черновицкой области – 8 017 грн.



В среднем в большинстве регионов размер зарплаты колеблется в пределах от 8 000 до 9 000 грн.



Самую большую зарплату получают в сфере финансов и страхования – 18 649 грн, самую низкую в образовании – 7 349 грн, здравоохранении – 7 067 грн и в сфере пищевых услуг – 7 015 грн.

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