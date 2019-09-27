Наклейка на бампере с правой стороны: Полиция в Мариуполе ищет виновника ДТП (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) полиция ищет водителя, совершившего наезд на ограждение вокруг Театрального сквера. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

«Патрульная полиция разыскивает водителя автомобиля ВАЗ 2110 бордового цвета с характерными повреждениями правой стороны и наклейкой на бампере с правой стороны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным водитель данного автомобиля 16 сентября в 18:45 совершил наезд на секцию ограждения вокруг Театральной площади по проспекту Мира и уехал с места ДТП.

«Если вам известна какая-либо информация по данному поводу, просим обращаться на линию «102» или непосредственно в здание управления патрульной полиции по адресу Макара Мазая, 16», – призвали горожан полицейские.

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