Новый куратор для «ДНР» и «ЛНР»: Российский политолог пояснил, что это значит

На многих российских инсайдерских Telegram-каналах обсуждают информацию о том, что в Кремле всерьез задумались о назначении куратором « ДНР » и « ЛНР » боевого офицера, экс-главу правительства Чечни, экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича*. Что это означает, прокомментировал российский политолог Дмитрий Орешкин для « Апострофа ».

В частности, в соцсетях сообщают, будто бы даже начались ссоры между бывшими украинскими топ-чиновниками времен беглого президента Виктора Януковича, которые хотят попасть к нему в команду.

По мнению Дмитрия Орешкина, о назначении Михаила Бабича куратором « ДНР » и « ЛНР » ходят только слухи, пока подтверждения нет. Но позиции Суркова (Владислав Сурков, помощник президента РФ, которого считают нынешним куратором « ДНР » и « ЛНР » , – ред.), действительно, ослабевают, позиции силовиков немножко усиливаются. Потому картинка пока кажется правдоподобной.

« Бабич известен своей жесткой, может быть, даже слишком жесткой, прямолинейной, несколько военной манерой управления – и в белорусских делах, и в "ДНР" и "ЛНР". Если произойдет назначение Бабича куратором "ДНР" и "ЛНР", то это довольно жесткий сигнал в пользу усиления силовой вертикали в делах, связанных с восточной Украиной. Тогда получится, что Украине придется еще больше внимания уделять силовой составляющей. Но в то же время, как показывает опыт, жесткое усиление вертикали, в том числе милитаристской, не всегда приводит к военным действиям. Наоборот, это может быть сигналом к тому, что Кремль хочет договариваться, но естественно – с позиции силы. В любом случае, если назначение состоится, оно будет означать серьезную перемену вектора в российской политике в направлении "ДНР" и "ЛНР". Естественно, на ужесточение », – считает российский политолог.

* Прим. – Михаил Бабич – бывший постпред президента РФ в Приволжском федеральном округе. Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. Белорусские СМИ называли его "амбасадором войны". Позже в Минске заявили, что Бабич "перепутал независимое государство с федеральным округом РФ", и призвали проявлять больше уважения. В результате Москва отозвала своего посла. Сегодня Бабич является заместителем министра экономического развития РФ.

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