В Донецкой области прошла встреча с родственниками пропавших без вести

Сегодня, 27 сентября, в Краматорске (Донецкая обл.) состоялась встреча заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, структурных подразделений, представителя уполномоченного Верховной Рады Украины Павла Лисянского с семьями лиц, пропавших без вести, и представителями Международного Комитета Красного Креста в Украине. Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.
«От председателя облгосадминистрации Павла Кириленко хочу выразить членам семей пропавших без вести лиц слова поддержки, пожелания скорейшего возврата ваших родных домой и заверить вас, что облгосадминистрацией, в пределах компетенции, будут приняты все возможные меры во время поиска ваших родных», – отметил Вадим Филашкин.
Как подчеркнул представитель уполномоченного Верховной Рады Украины Павел Лисянский, за время военного конфликта это первое совещание и встреча подобного формата с участием Донецкой облгосадминистрации.
Председатель суб-делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине (г. Славянск) Сильвия Иццо поблагодарила Павла Лисянского, работников Национальной полиции и облгосадминистрации за помощь и выразила соболезнования и надежду на скорейшее возвращение всех без вести пропавших лиц домой.
Как сообщалось ранее, В Украине утвержден порядок ведения Единого реестра лиц, пропавших без вести на Донбассе.
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