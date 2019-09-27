В конгрессе США допускают связь России со скандалом с разговором Трампа и Зеленского

Российская Федерация может быть причастна к скандалу по июльскому телефонному разговору главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC, сообщает « РБК.Украина».

По словам Пелоси, она не исключает, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов Украины и США. Однако спикер конгресса не объяснила, что именно имеет в виду и не предоставила никаких доказательств. «Я, кстати, считаю, что Россия могла приложить к этому (скандалу, – ред.) руку», – заявила она.

Также Пелоси в очередной раз обвинила Трампа в попытках использовать Украину для влияния на президентские выборы в США. «Неправильно, когда иностранное государство вмешивается в наши выборы, а в данном случае президент Соединенных Штатов просил именно об этом», – подчеркнула она.

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