В Донецкой области начался осенний комиссионный осмотр дорог

Подготовительный этап осеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог начался в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Работники отделения безопасности дорожного движения БПП Краматорска и Славянска совместно с дорожными и коммунальными службами с 25 сентября проводят подготовительный этап осеннего комиссионного осмотра улично-дорожной сети.

В поле зрения инспекторов попадет улично-дорожная сеть населенных пунктов на севере и западе региона: на территории Славянского, Лиманского, Бахмутского, Константиновского, Добропольского, Покровского и Александровского районов и улично-дорожной сети городов Краматорск, Славянск, Бахмут, Николаевка, Доброполье, Мирноград, Покровск, Родинское, Светлодарск, Торецк, Лиман, Константиновка, Дружковка и Селидово.

Целью такой проверки является определение состояния эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования, улиц населенных пунктов и железнодорожных переездов после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки их к эксплуатации в зимний период. При обследовании особое внимание будет уделяться аварийно-опасным участкам и местам концентрации ДТП.

Все выявленные недостатки инспекторы будут фиксировать в актах осмотра для дальнейшего принятия мер и соответствующего реагирования. Практический этап осеннего комиссионного осмотра начнется с 1-го и продлится до 29 октября.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!