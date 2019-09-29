Сегодня отмечается Всемирный день сердца (Видео)

Сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца, когда на всех континентах принято говорить об опасности, которую несет эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний. Девиз Дня сердца – «Сердце для жизни». Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с диагнозом «порок сердца». Об этом напоминает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Здоровое сердце». В его рамках детям проводят коррекционные операции по установке импланта – окклюдера. На сегодняшний день проведено 107 таких операций, причем все – эндоваскулярным методом. Это самый быстрый, прогрессивный и безболезненный метод: меньше чем за час устанавливается имплант – окклюдер. Для этого ребенку не нужен глубокий наркоз, чтобы разрезать грудину, остановить сердце и запустить его снова.

Имплант вводится при помощи катетера через надрез в бедре – дети в этот момент смотрят мультфильмы и даже не замечают, что с ними проводят какие-то манипуляции. Окклюдер закрывает порок и полностью приживается в течение полугода. Но эффект от операции виден сразу. У детей пропадают все симптомы недуга, они становятся активными и веселыми.

В преддверии Международного дня сердца Фонд Рината Ахметова презентует ролики «Что вы еще не знали о пороке сердца».

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