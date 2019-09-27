Лавров не исключил, что переговоры в «Нормандском формате» пройдут в этом году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры в «Нормандском формате» по Донбассу могут пройти в нынешнем году. Об этом он сказал в интервью российскому изданию «Коммерсант».

В частности, он ответил на вопрос, ожидает ли, что в этом году состоится саммит в «Нормандском формате». «Не исключаю, но это зависит не от нас. У всех на слуху история с выполнением решений предыдущих "нормандских" саммитов. Необходимость выполнения этих решений уже признали, наконец, и в Киеве. Я читал заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что необходимо подписать "формулу Штайнмайера", как об этом договаривались четыре года назад. Он, правда, стал делать оговорки, рассуждая на тему того, что "формула" – это просто формула, а для того, чтобы она стала жизнеспособной, ее надо пересмотреть и изменить. Он не пояснил, в каком направлении. Но если это опять игры в пересмотр того, что было уже решено, то это не поможет процессу», – заявил глава российского дипломатического ведомства.

По его версии, Минские договоренности гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе Донбасса, потом организовать выборы на Донбассе. «Там упомянуты украинские законы, но там также упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ должен быть согласован с Донецком и Луганском», – высказал свое видение Лавров, добавив, что «говорить "сначала выборы, а потом посмотрим, какие полномочия будут у избранных людей" – это не имеет ничего общего с демократией».

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Россия настаивает на том варианте «формулы Штайнмайера», которую для президента РФ Владимира Путина для переговоров в Нормандском формате написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а не нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который несколько лет назад возглавлял МИД ФРГ и участвовал в переговорах по Донбассу.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

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