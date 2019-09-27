«Марионетки» Москвы пытались сорвать совещание ОБСЕ в Варшаве, – постпред Украины

Россия использовала многочисленные марионеточные организации на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, дестабилизируя работу организации и пытаясь переложить ответственность за свои преступления на других. Об этом в комментарии «Укринформу» заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

«У наc изначально совещания были опасения, что будут происходить эти вещи: Россия использовала так называемые Gongos – карманные марионеточные неправительственные организации с целью внесения дезорганизации в работе БДИПЧ, переложение ответственности на других, отвлечение внимания от своих проблем», – заявил Цымбалюк.

Однако, как заметил постпред Украины при международных организациях, попытки России осуществлять фальшивые, неполные, селективные выступления привели к тому, что не Украина оказалась в неудобном положении, а национальные делегации стран ОБСЕ «прочитали эту тактику России и сплотились вокруг Украины».

«Во время заключительного заседания все делегации, возможно, кроме стран Средней Азии, отметили проблемы, которые существуют в Российской Федерации со свободой собраний, прав человека. Мы благодарны партнерам, что они не забывают о нас и поддерживают вопросы прав человека на временно оккупированных территориях в Крыму, на Донбассе, что этот вопрос не остаются в стороне, а находятся в центре внимания», – констатировал украинский дипломат.

В то же время он отметил, что в условиях, когда Россия прибегает к хитрости и привозит на совещание ОБСЕ своих марионеток, мешая работе БДИПЧ, в работе организации нужно начать дискуссию об изменении правил участия в совещании.

«Вопросы к этой дискуссии уже есть: от совершенствования процесса регистрации участников до предоставления им слова и взаимодействия стран», – отметил Цимбалюк.

Он выразил надежду, что в следующем году будут усовершенствованы правила участия в ежегодной варшавской БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, 23 сентября, в Варшаве состоялась сессия ОБСЕ по человеческому измерению.

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