Климкин о стенограмме: «Думаю, Зеленский хотел понравиться Трампу»

На сегодня Украине нужны дополнительные санкции против России и союзники, оказывающие политическое давление на Москву из-за конфликта на Донбассе. И будет очень сложно, если в Украине начнут видеть источник проблем. Такое мнение высказал экс-министр Павел Климкин в интервью «ВВС.Украина».

«Я считаю, что мы попали в очень сложную ситуацию. Мы попали в ситуацию, когда Украина становится заложницей внутренней политики США, которая сама по себе не простая, которая является жизненно важной для нас в смысле сохранения двухпартийной поддержки», – сказал Климкин.

По его словам, сегодня Украине нужны дополнительные санкции против России, помощь и политическое давление на Москву из-за конфликта на Донбассе. «Поэтому если Украину начнут видеть как источник проблем, то, конечно, это будет очень-очень сложно», – уточнил экс-министр.

Комментируя высказывания Зеленского во время телефонного разговора с Трампом, господин Климкин сказал: «Я считаю, что он хотел понравиться Трампу, что абсолютно нормально во время первого телефонного разговора».

«Я считаю, что тактика Зеленского в основном была правильная, я считаю, и я уже не раз такое говорил, что он не сказал ничего катастрофического. Он по просьбе Трампа пообещал процесс, а не результат. То есть, в этом смысле, это правильно», – считает дипломат.

Напомним, что Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!