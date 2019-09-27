Последняя капля: Стало известно, почему Данилюк подал в отставку

Президент Владимир Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента пишет « Украинская правда ».

По мнению источника, для Данилюка это стало последней каплей в решении написать заявление об увольнении.

Издание также сообщает, что источники в окружении СНБО ранее сообщали, что Данилюк написал заявление из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом. Этот конфликт якобы длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления « в стиле Богдана » .

Ранее сообщалось, что Александр Данилюк написал заявление об отставке.

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