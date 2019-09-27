В Константиновке многодетная семья переселенцев получила дом за более чем 2 миллиона (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) многодетная семья переселенцев, которая взяла на воспитание пятерых детей, получила от государства дом за более чем 2 млн грн. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

«Познакомился с замечательной семьей Анастасии и Алексея Мельников. Они вместе со своим сыном Ильей выехали из временно оккупированной территории и поселились в Константиновке. Взяли на воспитание пятерых детей. Теперь имеют детский дом семейного типа. Для семьи Мельников за счет государства за 2 млн 158 тыс. гривен приобрели двухэтажный дом с земельным участком. Обустроили так, чтобы детям было комфортно.

Но главное: в доме царит атмосфера дружной счастливой семьи. Поздравил Мельников с наступающим Днем усыновления. Поблагодарил их и в их лице всем людям, которые делают так, чтобы каждый ребенок имел семью», – рассказал Кириленко.

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