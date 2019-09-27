Бьют окна и стучат касками: НКРЭ и соседние дома несколько месяцев осаждают пикетчики (Видео)

Работники различных предприятий, принадлежащих одному владельцу, уже третий месяц. пикетируют здание Национальной комиссии по регулированию тарифов и энергетики (НКРЭ). Требуют снизить тарифы на электроэнергию для ферросплавных заводов. Сотрудники ведомства заявляют, что митингующие на них давят. Все это же время под постоянным давлением находятся и местные жители, передает телеканал «Украина».

Здание НКРЭ находится в Киеве на улице Смоленской. Сейчас это место легко найти по постоянному шуму митингующих.

«Они здесь неделю стучат касками. Уже, наверное, больше месяца. Кому от этого легче? Только хуже всем. Они страдают, семьи страдают, людям мешают жить», – говорит прохожий.

Ни дня без грохота касок. Бить ими по асфальту митингующие начинают с 9 утра, заканчивают – около 17:30. И так уже 2 месяца подряд. Ученики местной школы кроме учительницы на уроках должны слушать еще и этот монотонный стук.

«Уже начали страдать дети. Открывать окна очень сложно. Когда дети идут сами мимо этих рядов людей – это даже уже становится опасно. Ведь они себя ведут не всегда, скажем так, адекватно, потому что они там в разном состоянии находятся», – комментирует директор школы №74 Елена Марушевская.

Пикетчики не только шумят, но и вредят. Люди, которые живут в ближайших домах, незваных соседей и боятся, и ... жалеют. Потому что, похоже, организаторам митинга безразлично, кого они здесь собрали.

«Негде сходить людям в туалет. В некоторые помещения не пускают. И люди выбрали маршрут – ходят в наш двор. Обращалась уже на горячую линию 1551, говорю – привезли людей, но не привезли туалеты. Через две недели – ни ответа, ничего», – говорит местная жительница Елена.

Людей на протест действительно привезли. Из разных городов. И отнюдь не все «митингующие» понимают, зачем.

Работники НКРЭ такие действия называют давлением. Потому что снизить тарифы на электроэнергию для ферросплавных предприятий национальный регулятор не может. А именно этого требуют митингующие.

«Все их требования находятся вне компетенции. Просто уже идет давление на работу регулятора, блокировка здания. Вчера произошел беспрецедентный случай – уже начали бить окна. Это мешает работать нашим сотрудникам», – отмечает председатель НКРЭ Оксана Кривенко.

На такое поведение отреагировали европейские партнеры Украины. Об этом сообщил бывший глава Комиссии Дмитрий Вовк: «Вчера в Комиссии был инцидент, на который обратили внимание иностранные доноры. Для ясности стоит только добавить – владельцем предприятия является Коломойский».

И это при том, что снизить цены, как того требуют пикетчики с подачи олигарха, НКРЭ не может. Ведь в июле в Украине запустили рынок электроэнергии. Это было обязательство государства перед Евросоюзом. По его правилам устанавливать и регулировать тарифы для предприятий уже нельзя.

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