Военные обсудили помощь гражданскому населению в Донецкой области

В Донецкой области состоялись методические сборы с личным составом структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил (CIMIC – Civil-Military Cooperation). Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что заместитель начальника штаба Объединенных сил по стратегическим коммуникациям Дмитрий Бородавко отметил, что структура CIMIC, особенно в районе проведения операции Объединенных Сил, заняла видное место в системе коммуникации представителей силовых структур и ведомств, которые задействованы для участия в операции с местным населением.

«Обращаю внимание также и на то, что необходимо приложить максимальные усилия для реализации положений Программы совместных действий командования ОС и областных государственных администраций, по организации мероприятий в текущем году», – отметил Бородавко.

В течение мероприятия участники повысили уровень индивидуальных возможностей: ознакомились с изменениями в законодательстве, регламентирующими профессиональную деятельность, усовершенствовали практические навыки по выполнению функциональных обязанностей, а также обменялись опытом по решению актуальных вопросов.

«CIMIC» – это военнослужащие, которые налаживают отношения между гражданскими и военными в прифронтовых городах и поселках.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: