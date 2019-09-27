Нацсовет выдал четырем вещателям разрешения на временное вещание в городах Донецкой области. Об этом говорится на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, на заседании 26 сентября Нацсовет рассмотрел заявления о выдаче разрешений на временное вещание лицензиатов – ООО «Сорок девятая параллель» (позывные «Радио 49 параллель»), г. Киев, ЗАО «Телерадиокомпания Люкс» (позывные «Люкс ФМ»), г. Львов и ООО «Телерадиокомпания Праймедиа» (позывные «Максимум ФМ»), г. Львов, а также ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания» (логотип ICTV), г. Киев, – и единогласно решил удовлетворить их.

Компании получат разрешение на временное вещание сроком на 1 год.

Радиостанция «Радио 49 параллель» будет вещать в трех городах Донецкой области: в Горняке на 88,2 МГц частоте, в Светлодарске на 92,3 МГц частоте и в Торецке на 100,5 МГц частоте.

Еще два радиовещателя вскоре выйдут в эфире в Горняке – «Люкс ФМ» на частоте 106,8 МГц и «Максимум ФМ» на частоте 107,2 МГц.

Телеканал ICTV на основании нового разрешения начнет трансляцию программ на 29 ТВК в Краматорске.

Как сообщалось ранее, на Луганщине запускают маломощное радиовещание.

Напомним, в Украине в течение 2014-2019 годов наибольшее количество радиочастот было выдано вещателям в Донецкой и Луганской областях.

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