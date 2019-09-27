Девять побед из девяти: ФК «Шахтер» разгромил «Воркслу»

Лидер чемпионата Украины «Шахтер» сегодня, 27 сентября, принимал в Харькове «Ворсклу». Этот поединок на стадионе «Металлист» открывал девятый тур футбольной Премьер-лиги и завершился уверенной победой «горняков» – 4:0. Это второе кряду разгромное поражение полтавчан после 0:5 от «Динамо».

2019-20, Чемпионат Украины. 1-й круг. 9-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» 4:0 (1:0).

Голы: Бондарь В., 32 (1 : 0); Коноплянка, 50 (пенальти) (2 : 0); Алан Патрик, 72 (3 : 0); Жуниор Мораес, 77 (4 : 0).

«Шахтер»: Пятов; Бондарь В.; Додо К.; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко (Коваленко Вик., 67); Алан Патрик; Соломон (Марлос, 62); Тайсон; Коноплянка; Дентиньо (Жуниор Мораес, 71).

«Ворскла»: Ткаченко А.; Баенко; Кане; Сакив; Артур Батиста (Наджиб, 60); Чеснаков; Петрович Т. (Челядин, 81); Сапай; Ндиайе П-А.; Габелок; Хебай (Васин Д.Г., 64).

Предупреждения: Артур Батиста, 5; Баенко, 55.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!