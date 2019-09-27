Вода с запахом, рыба гибнет: В Славянске озеро Шелковичное превращается в болото (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) озеро Шелковичное постепенно превращается в болото. В нем не выживает рыба, а вода имеет специфический запах.

Так, расположенное в центре города озеро, местные жители обходят стороной. Ни рыбачить, ни купаться здесь невозможно. Вода имеет запах, рыба – погибает. «Оно каждый год цветет в это время. Водоросли бродят уже, вонища», – говорит житель города Андрей.

Экологи считают, что проблемы из-за недостатка кислорода в воде. К тому же, некоторые санитарные машины сливают в озеро нечистоты из туалетов частных домов. Именно это отравляет водоем. Однако спасти его можно.

«Однозначно нужна расчистка этого озера. Это самый основной вариант. Второй вариант – конечно, нужно какое-то насыщение озера кислородом», – пояснила начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского горсовета Лариса Соловей.

Местные предприниматели хотят построить фонтан. Мол, это поможет наполнить воду кислородом. Чиновники со своей стороны готовы взяться за расчистку, а затем, увеличить глубину водоема.

«Это уже более масштабные работы, и они требуют проектной документации. По всей видимости, придется такую ​​заказывать», – отметил мэр Славянска Вадим Лях.

Сколько средств потратят на озеро, в горсовете решат, когда подготовят соответствующие документы.

Источник: ТК «Донбасс»

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