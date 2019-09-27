Open Book: В Мариуполе готовят первый книжный форум

В Мариуполе (Донецкая обл.) на этих выходных пройдет первый книжный фестиваль Open Book. Локация мероприятия – аллея возле культурно-туристического центра «Вежа». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.

Уточняется, что сегодня на базе центра прошла презентация библиотеки под открытым небом. На ней выступили его организаторы: куратор литературных проектов Французского института в Украине Валентина Стукалова, директор Гете-института в Украине Беате Кьолер и немецко-японская писательница Йоко Тавада.

Фестиваль организован Мариупольским городским советом в партнерстве с франко-немецким проектом «Колонна Морриса». Он направлен на популяризацию чтения и диалога через литературу.

Свои книжные новинки на мероприятии представят более десяти украинских издательств. Кроме того, посетителей ждут встречи с известными писателями, презентации, нетворкинг. Пройдет презентация мариупольских авторов. Будет организована специальная программа для детей.

По словам издателя Ильи Стронговского, в Мариуполь он привез полтонны книг и ожидает активности от горожан. Директор Гете-института в Украине Беате Кьолер рассказала, что данный проект не первый, реализованный именно в Мариуполе. Летом 2018 года уже проводили в городе немецко-украинскую встречу с писателями «Мост из бумаги». «Мы активно контактируем с библиотеками, университетами, общественными организациями и городской властью Мариуполя. Так и зародилась идея организовать фестиваль именно здесь. Мы привезли французские книги абсолютно разных жанров. Многие из них – с украинским переводом», – подчеркнула Беате Кьолер.

Известная в мире писательница Йоко Тавада на встрече рассказала, что на фестивале презентуют ее книгу, впервые переведенную на украинский язык. «Сама я из Токио, но сейчас живу в Германии. Долгое время жила в портовом городе Гамбурге, поэтому Мариуполь для меня особенный. Считаю портовые города самыми открытыми и жду активного участия от мариупольцев», – подытожила Йоко Тавада.

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