Уберечься от простуды: В медучреждениях Покровска растет число пациентов (Видео)

С наступлением холодов в медицинских учреждениях Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) увеличилось количество пациентов. Врачи говорят, что очереди выросли вдвое.

По словам медиков, залог здоровья – крепкий иммунитет. Кроме полезной пищи, фармацевты советуют заранее принимать противовирусные препараты. Именно их покупает жительница Покровска Яна. «Помогают укрепить иммунитет и не болеть», – считает она.

Однако, таблетки следует выбирать только по рекомендации медиков. Если же простуду уже подхватили, нужно сразу обращаться в больницу, чтобы избежать осложнений.

«Это всегда общие симптомы: температура 37 градусов и выше, общая слабость, ломота в теле, боль в горле и насморк», – пояснила врач Наталья Медведева.

Сами горожане защищаются от болезни разными способами.

«Теплое молочко, и все», – считает местная жительница.

«Чтобы не болеть, занимаюсь спортом, хожу в легкой одежде, улыбаюсь и радуюсь жизни», – делится другая горожанка.

По данным Министерства здравоохранения, в этом году украинцев атакуют сразу 4 штамма гриппа. Наиболее опасным считается Сингапурский. Он провоцирует острые формы пневмонии и дальнейшие осложнения у больных. Однако, защита есть. Своевременная вакцинация.

Источник: ТК «Донбасс»

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