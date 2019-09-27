Анонимные денежные переводы: Кабмин собрался ввести запрет

В Украине вскоре могут полностью запретить анонимные денежные переводы без открытия счета. Такое нововведение содержит законопроект № 2179, который 25 сентября в парламент внес Кабинет министров, сообщает ubr.ua

Как только народные депутаты примут предложенные правительством инициативы, все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств.

В частности, власти смогут узнать об отправителе:

Фамилию, имя и отчество;

Номер счета или уникальный номер операции;

Один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дату и место рождения.

О получателе достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн, осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Их можно будет осуществлять с указанием лишь номера счета или платежной карточки, а также идентификатором транзакции. Такую оговорку законотворцы предусмотрели лишь для того, чтобы не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов.

Но само послабление носит временный характер: посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут тщательно хранить, на случай, если те понадобятся «старшему» контролеру.

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