Bayraktar: Украинские военные получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников (Фото)

В Турции завершилась подготовка военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по программе подготовки специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотного авиационного комплекса «Bayraktar TB2». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полсотни военнослужащих получили сертификаты и разрешения, подтверждающие право на эксплуатацию беспилотного авиационного комплекса.

Обучение украинских военнослужащих предусмотрено контрактом на поставку «Bayraktar TB2», в прошлом году был заключен между Министерством обороны и государственной компанией «Укрспецэкспорт», входящей в состав государственного концерна «Укроборонпром».

Подготовка украинских специалистов происходила на учебно-производственной базе производителя БПАК – компании «Baykar Machine».

Стоит отметить, что в Турции также проходили обучение преподаватели и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. Это важно в контексте получения учебным заведением опыта подготовки специалистов на новые типы вооружений, а также позволит создать необходимый кадровый резерв для комплектования должностей уже подготовленными военнослужащими в будущем.

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