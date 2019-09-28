Сводка из зоны ООС за 27 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
- три раза вблизи Водяного – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем;
- неподалеку от Марьинки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
- пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
- трижды неподалеку от Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Пивденного – из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Травневого –из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- вблизи Новозвановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
С начала текущих суток НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- неподалеку Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;
- вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
- вблизи Новолуганского – миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Доломитного, Саханки, Пикуз (до переименования Коминтерново), Старомихайловки, Ясиноватой, Жабичево, Александровки, Спартака, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»). Применялись СПГ, противотанковая управляемая ракета (ПТУР), АГС: БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В «ЛНР» сообщили о восьми нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Золотое-5, Красный Яр, Нижнее Лозовое, Калиново и Логвиново. Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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