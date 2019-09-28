В ОБСЕ рассказали подробности взрывов и пожара в Донецке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) осмотрели место пожара и взрывов во временно неподконтрольном украинскому правительств Донецке. Об этом говорится в отчете Миссии.
«25 сентября в Куйбышевском районе Донецка (неподконтрольный правительству) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал повреждения объекта. По оценке, повреждения были свежие, при этом часть объекта с южной стороны была полностью разрушена, а вокруг были разбросаны обломки», – говорится в сообщении.
По оценке СММ, повреждения возникли в результате пожара и взрыва.
Тот же БПЛА на том же объекте выявил 1 самоходную гаубицу, которая не подпадает под действие Минских соглашений об отводе вооружений.
Также отмечается, что объект расположен на расстоянии приблизительно 90 м от жилых домов.
Напомним, 25 сентября жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о сильных взрывах и клубах дыма, которые видны и слышны практически во всех районах города.
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